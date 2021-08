Tokyo 2020, Jacobs infinito! Ecco chi è il campione olimpico dei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo. Ora non vedo l'ora di sentire l'inno di Mameli domani». Così, ai microfoni di RaiSport, Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri delle Olimpiadi... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021) Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo. Ora non vedo l'ora di sentire l'inno di Mameli domani». Così, ai microfoni di RaiSport, Marcellmedaglia d’oro nei 100delle Olimpiadi...

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - MKISKOV : RT @ilfoglio_it: Il quarto d'ora perfetto dello sport italiano a #Tokyo2020. Jacobs conquista l'oro nei 100 metri, Tamberi quello nel salto… - rainboyfriends : RT @RaiSport: Gianmarco #Tamberi è #ORO ! ?? ?? -