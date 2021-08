"Sono no-vax e negazionista". Follia e orrore a Palermo, donna partorisce e fugge dall'ospedale: ecco che fine fa il neonato (Di domenica 1 agosto 2021) Siamo alla Follia. Il tutto in un ospedale di Palermo, Sicilia. Siamo alla Follia no-vax, alla Follia negazionista. Ma procediamo con ordine. Cosa è accaduto? È accaduto che una donna, positiva al coronavirus, sia fuggita dall'ospedale Cervello del capoluogo siciliano dove era ricoverata nel reparto di ostetricia Covid subito dopo aver dato alla luce suo figlio. Già, dopo il parto il marito era riuscito ad entrare fino alla stanza della consorte, riuscendo ad eludere la vigilanza dei sorveglianti. Si apprende, secondo quelle che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Siamo alla. Il tutto in undi, Sicilia. Siamo allano-vax, alla. Ma procediamo con ordine. Cosa è accaduto? È accaduto che una, positiva al coronavirus, sia fuggitaCervello del capoluogo siciliano dove era ricoverata nel reparto di ostetricia Covid subito dopo aver dato alla luce suo figlio. Già, dopo il parto il marito era riuscito ad entrare fino alla stanza della consorte, riuscendo ad eludere la vigilanza dei sorveglianti. Si apprende, secondo quelle che ...

Advertising

LaStampa : Rabbia sociale e bassi livelli di istruzione: ecco chi sono in Italia i no vax - GiovanniToti : Capisco chi manifesta le proprie idee in piazza e sono sempre pronto a un confronto, purché si tratti di un dibatti… - fattoquotidiano : PRIME DOSI PER GLI OVER 40 IN CADUTA LIBERA Generale Figliuolo, abbiamo un problema. Lo zoccolo duro di chi non vuo… - rizzello700 : RT @LaStampa: Rabbia sociale e bassi livelli di istruzione: ecco chi sono in Italia i no vax - mauriziogrilli : RT @lucianocapone: La campagna vaccinale va bene e i No Vax sono pochi, ma una parte della popolazione è incerta o spaventata anche per i p… -