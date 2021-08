Roma, discoteche “illegali”, blitz dei Carabinieri a Testaccio e sulla Casilina: multati i gestori (Di domenica 1 agosto 2021) Proseguono serrati i controlli interforze da parte della Polizia per monitorare e contrastare il fenomeno della cosiddetta movida, per reprimere le attività illecite e impedire, sanzionandola duramente, la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche a soggetti minorenni e la violazione della normativa anti covid-19. Leggi anche: Paura all’EUR: minorenne si ubriaca e ha un malore, portata d’urgenza in Ospedale I controlli Sono scattate sanzioni per violazione della normativa anti COVID in zona Casilina e in zona Testaccio. Nel primo caso gli agenti durante gli specifici controlli, per verificare il rispetto della normativa di settore, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Proseguono serrati i controlli interforze da parte della Polizia per monitorare e contrastare il fenomeno della cosiddetta movida, per reprimere le attività illecite e impedire, sanzionandola duramente, la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche a soggetti minorenni e la violazione della normativa anti covid-19. Leggi anche: Paura all’EUR: minorenne si ubriaca e ha un malore, portata d’urgenza in Ospedale I controlli Sono scattate sanzioni per violazione della normativa anti COVID in zonae in zona. Nel primo caso gli agenti durante gli specifici controlli, per verificare il rispetto della normativa di settore, hanno ...

