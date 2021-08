Pfizer e Moderna aumentano i prezzi delle forniture dei vaccini all’Unione Europea (Di domenica 1 agosto 2021) Repubblica confronta gli ultimi contratti stipulati da Pfizer e Moderna con l’Unione Europea e i precedenti e scrive che le due case farmaceutiche per i vaccini anti Covid hanno aumentato i prezzi delle forniture. Una notizia ripresa dal Financial Times. “Pfizer e Moderna hanno alzato i prezzi dei loro vaccini anti-Covid-19, come si evince dagli ultimi contratti stipulati per le forniture all’Unione Europea. Lo scrive il Financial Times. Il nuovo prezzo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Repubblica confronta gli ultimi contratti stipulati dacon l’Unionee i precedenti e scrive che le due case farmaceutiche per ianti Covid hanno aumentato i. Una notizia ripresa dal Financial Times. “hanno alzato idei loroanti-Covid-19, come si evince dagli ultimi contratti stipulati per le. Lo scrive il Financial Times. Il nuovo prezzo ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Continuano ad essersi problemi con le dosi. Pfizer è sostanzialmente finito in Lombardia, Marche, Trento e Veneto… - fattoquotidiano : Vaccini, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l’Unione europea: 25% e 10% in più secondo i nuovi accordi - TgLa7 : #Covid Secondo @FT aumentano prezzi dei #vaccini #Pfizer e #Moderna per l'Ue. Rialzo a 19,5 euro e 25,5 dollari a d… - salvoit1 : RT @MarcoRizzoPC: Il costo della cosiddetta vaccinazione dovrebbe essere almeno 5 volte più basso, se i colossi farmaceutici non godessero… - SandraM_Tcon0 : RT @MarcoRizzoPC: Il costo della cosiddetta vaccinazione dovrebbe essere almeno 5 volte più basso, se i colossi farmaceutici non godessero… -