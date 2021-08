Olimpiadi | la staffetta 4×100 misti è di bronzo Nella vela Tita-Banti almeno d’argento K o ai quarti il fioretto uomini I risultati della notte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Poteva essere una bella, la nonaolimpica, ma ci portiamo a casa due grandi, una enorme delusione e un quarto posto come massimo possibile per un atleta che ha avuto la sfortuna più nera a pochi giorni dalle. Il risultato incredibile per la nostra storia è il. In vasca abbiamo schierato Thomas Ceccon, il quale parte benissimo e riesce a stare attaccato alla Gran Bretagna, con gli Stati Uniti che prendono già un leggero vantaggio grazie a Ryan Murphy, ...