La scherma italiana torna da Tokyo 2020 con un bilancio in chiaro-scuro (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Il bilancio è di cinque medaglie, tre d'argento e due di bronzo, ma nessuna d'oro, cosa che non accadeva da mezzo secolo (49 anni per l'esattezza). La scherma italiana ritorna dalle Olimpiadi di Tokyo con un bilancio in chiaro-scuro. Dalla scherma lo sport azzurro richiede sempre molto. E, invece, da questa edizione dei Giochi a cinque cerchi sono venuti a mancare gli ori. Vuoi per l'una o l'altra stoccata andata a vuoto, anticipata o neutralizzata dagli avversari. Decisamente c'è da rivedere qualcosa, in primis la programmazione, soprattutto in ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Ilè di cinque medaglie, tre d'argento e due di bronzo, ma nessuna d'oro, cosa che non accadeva da mezzo secolo (49 anni per l'esattezza). Laridalle Olimpiadi dicon unin-scuro. Dallalo sport azzurro richiede sempre molto. E, invece, da questa edizione dei Giochi a cinque cerchi sono venuti a mancare gli ori. Vuoi per l'una o l'altra stoccata andata a vuoto, anticipata o neutralizzata dagli avversari. Decisamente c'è da rivedere qualcosa, in primis la programmazione, soprattutto in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Le due facce di una notte italiana a Cinque cerchi: una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mist… - sportface2016 : +++LUIGI SAMELE IN FINALE (ore 14:15) NELLA SCIABOLA #Scherma: ALTRA MEDAGLIA ITALIANA AI GIOCHI+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi - Agenzia_Italia : La scherma italiana torna da Tokyo 2020 con un bilancio in chiaro-scuro - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Un altro, clamoroso disastro della scherma italiana nell'ultima gara delle #Olimpiadi di #Tokyo2020: la squadra del #fiorett… - _MrWolf_ : Delusione della scherma italiana (nessun oro) ed enorme sfiga per #Paltrinieri #ItaliaTeam #Tokyo2020 -