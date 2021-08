La Lega torna a crescere e allunga sul Pd. Sale FdI M5S sopra il 16%, bene Calenda e Renzi. I dati. Vota (Di domenica 1 agosto 2021) La Lega torna a salire e allunga sul Pd, in ripresa anche Fratelli d'Italia (che resta però in terza posizione). Sono i risultati del sondaggio sulle intenzioni di voto aggiornato al primo agosto realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 1 agosto 2021) Laa salire esul Pd, in ripresa anche Fratelli d'Italia (che resta però in terza posizione). Sono i risultati del sondaggio sulle intenzioni di voto aggiornato al primo agosto realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore... Segui su affaritaliani.it

Advertising

DiMarzio : Il #Cosenza torna in @Lega_B: bocciato il ricorso del @ACChievoVerona @SkySport - l_dirauso : #NoGreenPass in Islanda dove tutti sono vaccinati,Boom esponenziali di contagi,torna coprifuoco Epidemiologo Gudnas… - BlobRai3 : MORTO UN 'PAPEETE' SE NE FA UN ALTRO Salvini torna al Papeete, il famosissimo stabilimento di Milano Marittima. Il… - BeppeSormani : @Agenzia_Ansa torna al papete povero cretino ha ragione Giorgetti a non volersi candidare piu' in una Lega tanto di… - dm_gaetano : @realDonadelLuca Se c'è qualcosa di vero è dovuto al calo di consenso della lega di lotta e di governo. Due ipotesi… -