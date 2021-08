“La gente deve soffrire, rischiare, provare…”: Renzi contro il Reddito di cittadinanza fa discutere (Di domenica 1 agosto 2021) Il bisogno di rivedere il Reddito di cittadinanza è un bisogno vecchio quanto l’istituzione del Reddito di cittadinanza stesso. Eppure qualcuno si spinge ben oltre le solite critiche, andando davvero ‘contro corrente‘: Renzi propone addirittura di abolirlo, insistendo sulla retorica della fatica e della conquista, ma le sue parole sembrano non essere piaciute. LEGGI ANCHE => “Il Reddito di cittadinanza è ridicolo”: la proposta di Renzi per eliminarlo Renzi contro corrente e la corrente ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 1 agosto 2021) Il bisogno di rivedere ildiè un bisogno vecchio quanto l’istituzione deldistesso. Eppure qualcuno si spinge ben oltre le solite critiche, andando davvero ‘corrente‘:propone addirittura di abolirlo, insistendo sulla retorica della fatica e della conquista, ma le sue parole sembrano non essere piaciute. LEGGI ANCHE => “Ildiè ridicolo”: la proposta diper eliminarlocorrente e la corrente ...

