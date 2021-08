Inter, primo allenatore svela la forza di Satriano (Di domenica 1 agosto 2021) L'esplosione estiva di Martin Satriano è sotto gli occhi di tutti, ma come raccontato alla Gazzetta dello Sport da Tabaré Alonso , che lo ha visto crescere in Uruguay, questa non è una sorpresa, ma una conferma. Alonso ha allenato l'attaccante nerazzurro classe 2000 ai tempi del Nacional de ... Leggi su sportevai (Di domenica 1 agosto 2021) L'esplosione estiva di Martinè sotto gli occhi di tutti, ma come raccontato alla Gazzetta dello Sport da Tabaré Alonso , che lo ha visto crescere in Uruguay, questa non è una sorpresa, ma una conferma. Alonso ha allenato l'attaccante nerazzurro classe 2000 ai tempi del Nacional de ...

Advertising

RomeluLukaku9 : Primo giorno Day 1 Let’s work @Inter - FcInterNewsit : Zefi, un talento per l’Inter - Inter : ? | GOOOOOL L'Inter trova il raddoppio grazie a Dimarco che di sinistro infila Festa sul primo palo dopo il bel su… - Linterista_page : Offerto un quadriennale da 5 milioni a stagione, ma in caso di un'offerta importante il Toro potrebbe anche partire… - colorgallego : RT @Gazzetta_it: Tabaré Alonso, il suo primo allenatore al Nacional, racconta Satriano, uomo derby già in Uruguay #Inter -