Incendio a Pescara, le (Di domenica 1 agosto 2021) Un enorme Incendio sta tenendo in ansia oggi Pescara. La Riserva Dannunziana sta bruciando e nella zona sud della città ci sono decine e decine di uomini di tutte le forze dell'ordine. Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Un enormesta tenendo in ansia oggi. La Riserva Dannunziana sta bruciando e nella zona sud della città ci sono decine e decine di uomini di tutte le forze dell'ordine.

Advertising

rtl1025 : ?? Scene drammatiche a #Pescara per #incendio che sta devastando zona sud della città. Fiamme hanno raggiunto abitaz… - MediasetTgcom24 : Pescara brucia: fiamme nella Pineta Dannunziana, bagnanti in fuga dagli stabilimenti #pescara… - AlbertoBagnai : Seguo con vicinanza e dolore questo ennesimo disastro che colpisce la nostra terra: - Noretta09 : RT @gred_vet: Pescara: l'inferno in pieno centro abitato?? L'attenzione di tutti deve essere massima - espressione24 : In fiamme anche la 'Riserva Dannunziana' PESCARA (ANSA) - Scene drammatiche a Pescara per un incendio che sta deva… -