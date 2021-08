Gp Ungheria, Hamilton ha le vertigini sul podio: "Sono ancora effetti del Covid" (Di domenica 1 agosto 2021) "Sto bene, ho avuto davvero delle forti vertigini e tutto è diventato un po' annebbiato sul podio. Per tutto l'anno ho combattuto per restare in salute dopo quello che era accaduto a fine 2020 ed è ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) "Sto bene, ho avuto davvero delle fortie tutto è diventato un po' annebbiato sul. Per tutto l'anno ho combattuto per restare in salute dopo quello che era accaduto a fine 2020 ed è ...

