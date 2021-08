Gallipoli, Matteo muore a 21 anni in bici travolto da un auto all'uscita da un locale. Ferito anche l'amico (Di domenica 1 agosto 2021) Due giovani turisti di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'automobile la notte scorsa mentre in bicicletta stavano ritornando a casa poco dopo essere usciti da un locale in cui ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Due giovani turisti di Modena in vacanza asono stati travolti da un'mobile la notte scorsa mentre incletta stavano ritornando a casa poco dopo essere usciti da unin cui ...

