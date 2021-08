Finanza green, l’Europa rappresenta l’81% degli asset di investimento sostenibili (Di domenica 1 agosto 2021) In Europa gli asset in fondi di investimento sostenibili ammontano a 1,83 trilioni di dollari, una quota più 6 volte superiore a quelli statunitensi che si fermano a 300 miliardi. Sono le cifre emerse dall’ultimo rapporto della società di consulenza finanziaria Morningstar che segnala anche come il gap non sembra destinato a ridursi nei prossimi anni. Se si guarda, infatti, agli afflussi totali nei fondi sostenibili europei relativi al secondo trimestre di quest’anno, questi sono stati pari 112 miliardi rispetto ai circa 18 miliardi negli Stati Uniti. A livello globale, sostenuti da un aumento del numero di offerte ... Leggi su quifinanza (Di domenica 1 agosto 2021) In Europa gliin fondi diammontano a 1,83 trilioni di dollari, una quota più 6 volte superiore a quelli statunitensi che si fermano a 300 miliardi. Sono le cifre emerse dall’ultimo rapporto della società di consulenza finanziaria Morningstar che segnala anche come il gap non sembra destinato a ridursi nei prossimi anni. Se si guarda, infatti, agli afflussi totali nei fondieuropei relativi al secondo trimestre di quest’anno, questi sono stati pari 112 miliardi rispetto ai circa 18 miliardi negli Stati Uniti. A livello globale, sostenuti da un aumento del numero di offerte ...

Advertising

roughnuances : RT @DavPoggi: Green pass, Fipe avverte: gestori bar e ristoranti non titolati a controlli - InnovazioneTri1 : RT @Tecno_Corriere: Già a inizio mese il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza aveva proceduto al se… - Tecno_Corriere : Già a inizio mese il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza aveva proceduto a… - MrESTINZIONE : @BillyZanne A chiedere in Green Pass al barista lo obbliga lo stato. Per chiedere HACCP (che è esporto) o il rest… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Landini (Cgil): «Green pass obbligatorio in azienda? Non sono contrario, ma non sia un pretesto per li… -