Finale salto in alto maschile – Tamberi è medaglia d'oro (Di domenica 1 agosto 2021) Cinque anni fa, a causa di un infortunio alla caviglia, Gianmarco Tamberi non ha potuto partecipare ai Giochi Olimpici di Rio. A Tokyo 2020, Tamberi ha conquistato quella Finale olimpica che sognava dal 2016 ed è riuscito a portare a casa la medaglia d'oro. Il saltatore azzurro ha saltato fino all'altezza di 2,37, per poi fermarsi ai 2,39 e conquistare il metallo più prezioso, a pari merito con il qatariota Barshim. Com'è stata la gara di Tamberi, valida per la medaglia d'oro? Gianmarco Tamberi ha disputato un'ottima prova, riuscendo ...

