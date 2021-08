Federica Pellegrini, quanto guadagna in un anno? Cifre stratosferiche (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo il settimo posto nei 200 stile, Federica Pellegrini ha annunciato in lacrime che con le gare e i sacrifici della vita da atleta ha chiuso, a 32 anni ha altro a cui pensare. Eppure, la Divina vuol godersi fino in fondo la sua ultima Olimpiade, non c'è verso di farla uscire dall'acqua: ieri mattina ha corso la staffetta 4x100 "mista mista", domani sarà con le altre azzurre per una medaglia nella 4x100. Eppure, fuori dalla piscina, la «ragazza da un milione di dollari», come la chiama IlSole24Ore, ha già un futuro di sicuro valore. Quel «milione di dollari», infatti, è la cifra che il 2021 porterà nelle tasche di Federica, tra ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo il settimo posto nei 200 stile,ha annunciato in lacrime che con le gare e i sacrifici della vita da atleta ha chiuso, a 32 anni ha altro a cui pensare. Eppure, la Divina vuol godersi fino in fondo la sua ultima Olimpiade, non c'è verso di farla uscire dall'acqua: ieri mattina ha corso la staffetta 4x100 "mista mista", domani sarà con le altre azzurre per una medaglia nella 4x100. Eppure, fuori dalla piscina, la «ragazza da un milione di dollari», come la chiama IlSole24Ore, ha già un futuro di sicuro valore. Quel «milione di dollari», infatti, è la cifra che il 2021 porterà nelle tasche di, tra ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Quarto posto con il nuovo record italiano di 3:39.28! ???? Grande prestazione per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi… - Coninews : Una staffetta spettacolare! ???????????????????? Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegri… - Eurosport_IT : Sveglia puntata anche questa notte: ore 04.15 per l'ultima gara di Federica Pellegrini?????????? #HomeOfTheOlympics |… - gginlemon : RT @Giuliaesaurita: È giunto il momento di tirare fuori le fancam per ringraziare Federica Pellegrini di questi 20 anni di emozioni. GRAZIE… - gginlemon : RT @mocciosvs: 1º agosto 2021. Ultima gara in assoluto di Federica Pellegrini ad un'Olimpiade. ?? #GiochiOlimpici #Swimming https://t.co… -