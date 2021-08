Dr. Charles Hoffe, microtrombi da vaccino covid e danni cardiaci (Di domenica 1 agosto 2021) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 1 agosto 2021) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

giaba1972 : RT @gustinicchi: VICINO A MORTE STUDIOSO MICROCOAGULI Strano incendio nella cittadina di Lytton in Canada. Il Dott. Charles Hoffe afferma… - IacoTullio : RT @gustinicchi: VICINO A MORTE STUDIOSO MICROCOAGULI Strano incendio nella cittadina di Lytton in Canada. Il Dott. Charles Hoffe afferma… - questoequello : RT @gustinicchi: VICINO A MORTE STUDIOSO MICROCOAGULI Strano incendio nella cittadina di Lytton in Canada. Il Dott. Charles Hoffe afferma… - aldo_rovi : RT @gustinicchi: VICINO A MORTE STUDIOSO MICROCOAGULI Strano incendio nella cittadina di Lytton in Canada. Il Dott. Charles Hoffe afferma… - leone150872 : RT @gustinicchi: VICINO A MORTE STUDIOSO MICROCOAGULI Strano incendio nella cittadina di Lytton in Canada. Il Dott. Charles Hoffe afferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Hoffe '62% vaccinati Moderna ha coaguli di sangue'/ Ma niente prove dal medico no vax Hoffe Dai no vax è chiamato il "medico eroe" perché ha lanciato un allarme contro i vaccini a mRNA . Parliamo del dottor Charles Hoffe , che svolge la sua attività nella piccola città rurale di Lytton nella British Columbia, in Canada. Ha raccontato che, dopo aver somministrato circa 900 dosi di vaccino Moderna , ha ...

Il 60% dei vaccinati con Pfizer e Moderna a rischio morte? La teoria senza prove del dottor Hoffe Ci avete segnalato alcuni siti dove si riportano le affermazioni del dottor Charles Hoffe sui vaccini a mRNA , i quali creerebbero coaguli nei capillari del 60% dei vaccinati, portandoli alla morte per insufficienza cardiaca. L'intervista da cui sono estrapolate tali ...

Il dottor Charles Hoffe e l'"insufficienza cardiaca da siero mRNA", un concentrato di disinformazione Bufale.net “62% vaccinati Moderna ha coaguli di sangue”/ Ma niente prove dal medico no vax Hoffe Charles Hoffe: "62% vaccinati Moderna ha coaguli di sangue e rischia morte". Ma niente prove dal medico no vax che rischia di essere radiato.

Dai no vax è chiamato il "medico eroe" perché ha lanciato un allarme contro i vaccini a mRNA . Parliamo del dottor, che svolge la sua attività nella piccola città rurale di Lytton nella British Columbia, in Canada. Ha raccontato che, dopo aver somministrato circa 900 dosi di vaccino Moderna , ha ...Ci avete segnalato alcuni siti dove si riportano le affermazioni del dottorsui vaccini a mRNA , i quali creerebbero coaguli nei capillari del 60% dei vaccinati, portandoli alla morte per insufficienza cardiaca. L'intervista da cui sono estrapolate tali ...Charles Hoffe: "62% vaccinati Moderna ha coaguli di sangue e rischia morte". Ma niente prove dal medico no vax che rischia di essere radiato.