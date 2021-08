Dalla Spagna: il Real Madrid fissa il prezzo per Odegaard e Mendy (Di domenica 1 agosto 2021) Nonostante le partenze di Sergio Ramos e Raphael Varane, il mercato in uscita del Real Madrid è ancora bloccato. Sono tanti, infatti, gli esuberi ancora da piazzare per sfoltire la rosa. L’obiettivo, inoltre, è anche quello di accumulare un tesoretto per poter poi puntare dritto su Kylian Mbappé. Due tra i giocatori che potrebbero essere ceduti sono Martin Odegaard e Ferland Mendy. Secondo il quotidiano spagnolo Diario Abc, le merengues potrebbero accontentarsi di 50 milioni di euro in totale. Foto: Instagram Mendy L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Nonostante le partenze di Sergio Ramos e Raphael Varane, il mercato in uscita delè ancora bloccato. Sono tanti, infatti, gli esuberi ancora da piazzare per sfoltire la rosa. L’obiettivo, inoltre, è anche quello di accumulare un tesoretto per poter poi puntare dritto su Kylian Mbappé. Due tra i giocatori che potrebbero essere ceduti sono Martine Ferland. Secondo il quotidiano spagnolo Diario Abc, le merengues potrebbero accontentarsi di 50 milioni di euro in totale. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

