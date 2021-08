Covid: in Toscana nessun morto, non succedeva da 8 giorni (Di domenica 1 agosto 2021) nessun morto per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana: non succedeva da otto giorni, dal 24 luglio, pertanto il totale delle vittime dall'inizio della pandemia si ferma a 6.913 persone. Nell'ultimo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 agosto 2021)pernelle ultime 24 ore in: nonda otto, dal 24 luglio, pertanto il totale delle vittime dall'inizio della pandemia si ferma a 6.913 persone. Nell'ultimo ...

