"Chi per il suo rispetto ora deve tacere". Giuseppe De Donno, lo sfogo dei familiari: lo schiaffo ai no-vax (Di domenica 1 agosto 2021) I funerali di Giuseppe De Donno si celebreranno domani, lunedì 2 agosto, alle 10, nella basilica di Sant'Andrea nella sua Mantova. Dopo l'autopsia, si potrà dare l'estremo saluto al medico 54enne padre della terapia anti-Covid del plasma iperimmune, che si è tolto la vita nella sua abitazione di Eremo di Cuartatone, in provincia di Manotva. A celebrare il rito funebre sarà il parroco di Curtatone don Cristiano Grandelli. Niente foto, interviste e riprese televisive all'interno della basilica di Sant'Andrea: a chiederlo a tutti i giornalisti a nome dei famigliari è la Diocesi di Mantova con un testo pubblicato sul suo sito, con cui si chiede di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) I funerali diDesi celebreranno domani, lunedì 2 agosto, alle 10, nella basilica di Sant'Andrea nella sua Mantova. Dopo l'autopsia, si potrà dare l'estremo saluto al medico 54enne padre della terapia anti-Covid del plasma iperimmune, che si è tolto la vita nella sua abitazione di Eremo di Cuartatone, in provincia di Manotva. A celebrare il rito funebre sarà il parroco di Curtatone don Cristiano Grandelli. Niente foto, interviste e riprese televisive all'interno della basilica di Sant'Andrea: a chiederlo a tutti i giornalisti a nome dei famigliari è la Diocesi di Mantova con un testo pubblicato sul suo sito, con cui si chiede di ...

