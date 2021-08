Cade durante una passeggiata e sbatte la testa: anziana grave all'ospedale (Di domenica 1 agosto 2021) E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Conegliano l'anziana che oggi pomeriggio, verso le 17.30, è stata soccorso a Ceneda da un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. L'episodio è ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 1 agosto 2021) E' ricoverata in gravi condizioni all'di Conegliano l'che oggi pomeriggio, verso le 17.30, è stata soccorso a Ceneda da un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. L'episodio è ...

Advertising

fleablck : RT @taylorftsuga: Come fa notare @fleablck il 13 agosto cade di venerdì....... molto interessante....... otto anni fa.... uscì una canzone… - taylorftsuga : Come fa notare @fleablck il 13 agosto cade di venerdì....... molto interessante....... otto anni fa.... uscì una ca… - Roky99760738 : RT @aleappo53: @La_manina__ Per cortesia , serietà ?? In Italia, secondo i dati del ministero della Giustizia, il 62% dei processi penali… - 1nessuno100mil2 : @LupodiBrughiera Brava, lì è l'epicentro. D'altro canto una operazione del genere non la puoi fare senza il support… - MENUETTOit : #Food e #Music: “Che botta!” Il vip inciampa e cade durante la festa per il suo compleanno Le telecamere ... -