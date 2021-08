Brucia la pineta: grande terrore in spiaggia. Bagnanti in fuga. La situazione (Di domenica 1 agosto 2021) La situazione che si sta verificando in alcune province abruzzesi è drammatica. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni Dopo la Sicilia e la Sardegna, l’emergenza incendi ha colpito anche l’Abruzzo. … L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 1 agosto 2021) Lache si sta verificando in alcune province abruzzesi è drammatica. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni Dopo la Sicilia e la Sardegna, l’emergenza incendi ha colpito anche l’Abruzzo. … L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

HuffPostItalia : Incendio a Pescara: brucia la Pineta Dannunziana. Feriti, abitazioni evacuate e bagnanti in fuga - MediasetTgcom24 : Pescara brucia: fiamme nella Pineta Dannunziana, bagnanti in fuga dagli stabilimenti #pescara… - fattoquotidiano : Abruzzo, brucia la Pineta Dannunziana di Pescara: cinque in ospedale per intossicazione. Incendi anche in provincia… - PredaVicky : RT @Rosalba60312430: Ecco come brucia la mia città... #PESCARA Pineta D'annunziana... ???????? - leoqu8 : RT @WWFitalia: Inferno di fuoco sulla #costadeitrabocchi in #Abruzzo brucia Rocca San Giovanni, la riserva Acquabella a #Ortona fino alla… -