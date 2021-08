Bergamo, cade in un dirupo per vedere l'alba in vetta: muore 19enne giovane promessa dell'atletica (Di domenica 1 agosto 2021) sport in lutto 01 agosto 2021 12:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) sport in lutto 01 agosto 2021 12:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bergamo, va a vedere l'alba ma cade in un dirupo: muore a 19 anni, atletica leggera in lutto… - _panicunzatu : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, va a vedere l'alba ma cade in un dirupo: muore a 19 anni, atletica leggera in lutto #FrancescaBarbaraMirarch… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, va a vedere l'alba ma cade in un dirupo: muore a 19 anni, atletica leggera in lutto #FrancescaBarbaraMirarch… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, va a vedere l'alba ma cade in un dirupo: muore a 19 anni, atletica leggera in lutto #FrancescaBarbaraMirarch… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, va a vedere l'alba ma cade in un dirupo: muore a 19 anni, atletica leggera in lutto #FrancescaBarbaraMirarch… -