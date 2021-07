UFFICIALE – il comunicato della SSC Napoli sull’infortunio di Ounas (Di sabato 31 luglio 2021) Adam Ounas ha subito un infortunio durante Bayern Monaco-Napoli, a tal proposito arriva il comunicato della Società. Durante la gara amichevole contro il Bayern Monaco, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 31 luglio 2021) Adamha subito un infortunio durante Bayern Monaco-, a tal proposito arriva ilSocietà. Durante la gara amichevole contro il Bayern Monaco, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

acmilan : Official Statement: Lorenzo Colombo ? - acmilan : Official Statement: Valentina Giacinti ? - acmilan : Official Statement: Greta Adami ? - ferngasp : RT @acmilan: Official Statement: Lorenzo Colombo ? - Its_teebaba : RT @acmilan: Official Statement: Lorenzo Colombo ? -