Spacey a Valle Giulia

(Di sabato 31 luglio 2021) Mentre Kevin, finalmente in relax, se la spassa al Cosmic Bar di, seduto sull’iconica poltrona “Nemo” di Fabio Novembre tra vodka e fontane liberty, Francesco Totti si tuffa nel blu di Ventotene con Ilary e figli. Il caldo avanza, la città si svuota e con un gruppo “de romani” voliamo in Sardegna, alla quarta edizione del Filming Italy di Tiziana Rocca, che Sabrina Impacciatore, da testaccina doc, soprannomina “Roccia”. Se c’è lei, una soluzione si trova sempre, anche per un festival del cinema in epoca Covid. “Perché nun te dai alla politica?”, le dice Claudia Gerini che nel nuovo film di Edoardo Leo ...