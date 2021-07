Sossio Aruta | l’ammissione | “Non è stato un periodo bello”

(Di sabato 31 luglio 2021)ha concesso un’intervista in cui ha parlato di un particolaredella sua vita, definendolo non un bellissimo ricordo. A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, non… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Temptation Island,duro sulla sua esperienza: 'Un ricordo da cancellare' E' stato certamente uno dei personaggi di maggiore interesse nell'edizione di Temptation Island del 2018:, dopo aver ...Le parole di Serena Enardu in difesa di Jessica Mascheroni hanno fatto il giro dei social e sono finiti sotto gli occhi di. Anche lui ha partecipato a Temptation Island , nell'edizione ...Sossio Aruta ha concesso un'intervista in cui ha parlato di un particolare periodo della sua vita, definendolo non un bellissimo ricordo.Serena Enardu si schiera dalla parte di Jessica di Temptation Island, Sossio Aruta: "E ci credo" Jessica Mascheroni è stata caricatissima per il modo in ...