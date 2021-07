Sapore di te dei fratelli Vanzina in onda sabato 31 luglio su Canale 5: il cast con Nancy Brilli e Salemme (Di sabato 31 luglio 2021) Nella prima serata di sabato 31 luglio 2021 Canal e5 ripropone una commedia dei fratelli Vanzina del 2014. Il film Sapore di te va in onda a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della Mediaset e porta con sé un cast corale di spicco con tanti volti noti della comicità italiana. Sapore di te: il cast del film con Vincenzo Salemme e Nancy Brilli Sapore di te è un film commedia del 2014 diretto da Carlo Vanzina che viene aiutato nella ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 luglio 2021) Nella prima serata di312021 Canal e5 ripropone una commedia deidel 2014. Il filmdi te va ina partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della Mediaset e porta con sé uncorale di spicco con tanti volti noti della comicità italiana.di te: ildel film con Vincenzodi te è un film commedia del 2014 diretto da Carloche viene aiutato nella ...

Advertising

KaiBlack77 : @Thaliawxo Vorrei che il mio odore sapesse di te.. dei tuoi umori, del tuo sapore quando sei bagnata - delia_pris : 63/n Più di quanto sia durato il suo viaggio.[..] -Questo è un esemplare autentico dell’antica civiltà americana, o… - ciuffilet : @GioGeneSharp Gazpacho, uno dei pochissimi piatti che proprio non tollero sia per sapore che per indigeribilità - DiegoRaimondi11 : #GiochiOlimpici #Riner nello sport anchi gli 'dei' masticano il sapore acre della sconfitta... grandissimo cmq - _IRAMAPLUME_ : RT @mirivedointe: dedicato a te che sai il sapore dei miei baci.. che fai la stronza ma mi piaci.. -