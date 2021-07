Retail | riprendono i consumi in-store in Europa

Leggi su quifinanza

(Di sabato 31 luglio 2021) In Italia, il 79% degli intervistati è convinto che, nonostante l’aumento delle vendite online, i negozi fisici resteranno importanti anche in futuro. Secondo l’ultima indagine condotta da Sensormatic Solutions, a gennaio 2021 i volumi del commercio al dettaglio nella UE hanno segnato un calo del 4,4% per poi registrare un aumento rispettivamente del 3,8% e del 2,6% a febbraio e marzo 2021. A confronto con il mese di marzo del 2020, si è osservato un robusto incremento dei volumi del commercio al dettaglio, cresciuti dell’11,6%. Nel primo trimestre 2021 il traffico passeggeri ha segnato un crollo dell’81,7% in tutta la rete aeroportuale europea rispetto allo stesso periodo pre-pandemia (1° ...