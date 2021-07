Pronte quattro cessioni, per due manca solo l'ufficialità, le altre sono in dirittura d'arrivo (Di sabato 31 luglio 2021) Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si sta attivando soprattutto in uscita, per poi poter dedicarsi al mercato in entrata. I giorni passati sono stati fondamentali per concludere la doppia operazione con il Pordenone, in Serie B, riguardante Ciciretti, a titolo definitivo, e Folorunsho, in prestito. I due calciatori si uniranno presto al club neroverde. In stato avanzato le trattative riguardanti altri due azzurri, Luperto e Contini, il primo sempre più vicino all'Empoli, il secondo al Crotone. Leggi su spazionapoli (Di sabato 31 luglio 2021) Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si sta attivando soprattutto in uscita, per poi poter dedicarsi al mercato in entrata. I giorni passatistati fondamentali per concludere la doppia operazione con il Pordenone, in Serie B, riguardante Ciciretti, a titolo definitivo, e Folorunsho, in prestito. I due calciatori si uniranno presto al club neroverde. In stato avanzato le trattative riguardanti altri due azzurri, Luperto e Contini, il primo sempre più vicino all'Empoli, il secondo al Crotone.

Advertising

Spazio_Napoli : Pronte quattro cessioni, per due manca solo l'ufficialità, le altre sono in dirittura d'arrivo - quattro_rules : RT @Ozzofanbears1: ????: Salve, signore. Le piace leggere, vedo...???? ???????: Si. Ma ogni tanto 'faccio riposare gli occhi'.?????????????? ????: E le m… - 24emilia : Reggio. In casa aveva quattro piante di marijuana e dosi già pronte: denunciato un ragazzo di 20 anni… - Andrea751201 : @UtherPe1 Per questo mi piace Twitter,ci sono persone meravigliose pronte a farsi in quattro,persone che trasmettono positività,speranza. - Giada824 : Nella giornata mondiale dei nonni e degli anziani il mio pensiero va alle mie nonne Rosa e Linda che nella loro sem… -