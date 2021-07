Olimpiadi: Quadarella, ‘questa medaglia pesa un bel po’, sono contenta’ (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “E’ stata una premiazione molto più grande rispetto alle altre anche se non c’era il pubblico. E’ stata una sensazione strana accanto a due atlete così forti, è stato veramente bello e sono proprio contenta. Questa pesa questa medaglia? Un bel po’ considerando non solo i cinque anni che ho aspettato ma anche quello che mi è successo”. Lo ha detto Simona Quadarella medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020 a Casa Italia. “Due settimane fa mi è presa una gastroenterite che mi è durata due giorni, ma mi sono portata degli strascichi per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “E’ stata una premiazione molto più grande rispetto alle altre anche se non c’era il pubblico. E’ stata una sensazione strana accanto a due atlete così forti, è stato veramente bello eproprio contenta. Questaquesta? Un bel po’ considerando non solo i cinque anni che ho aspettato ma anche quello che mi è successo”. Lo ha detto Simonadi bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020 a Casa Italia. “Due settimane fa mi è presa una gastroenterite che mi è durata due giorni, ma miportata degli strascichi per ...

