Non dovevate far sapere che Libero si drogava, dicono amici e conoscenti del suo mondo (Di sabato 31 luglio 2021) Morte Libero De Rienzo: molti suoi amici hanno accusato i giornalisti di aver infangato il suo nome. Dagospia “già, che vergogna dire la verità quando è un nostro compagno che muore di eroina!” Si accendono gli animi sul sito di Dagospia. A quanto pare Chiara Gamberale ed Emanuele Trevi, scrittori e amici dell’attore Libero L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 31 luglio 2021) MorteDe Rienzo: molti suoihanno accusato i giornalisti di aver infangato il suo nome. Dagospia “già, che vergogna dire la verità quando è un nostro compagno che muore di eroina!” Si accendono gli animi sul sito di Dagospia. A quanto pare Chiara Gamberale ed Emanuele Trevi, scrittori edell’attoreL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

heartbreakgvrI : RT @dannavstan: ci doveva essere COLLABORAZIONE. dovevate dire di no fin dall’inizio così questo streaming party non l’avremmo fatto, la co… - magnificodifett : RT @dannavstan: ci doveva essere COLLABORAZIONE. dovevate dire di no fin dall’inizio così questo streaming party non l’avremmo fatto, la co… - dannavstan : ci doveva essere COLLABORAZIONE. dovevate dire di no fin dall’inizio così questo streaming party non l’avremmo fatt… - vigioffre : Vive la France! Accidenti questo non dovevate farmelo dire! - gcxstyles : @runningwotahhhh SONO DISTRUTTA NON DOVEVATE CONSIGLIARMELA PIANGO FIUMI -