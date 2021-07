Non denuncia i sette fucili ricevuti in eredità dal padre: 48enne finisce nei guai (Di sabato 31 luglio 2021) POLLENZA - Carabinieri trovano in casa sette fucili da caccia non denunciati, nei guai un 48enne. È accaduto a Pollenza dove i carabinieri della locale Stazione nei giorni scorsi sono stati impegnati ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 31 luglio 2021) POLLENZA - Carabinieri trovano in casada caccia nonti, neiun. È accaduto a Pollenza dove i carabinieri della locale Stazione nei giorni scorsi sono stati impegnati ...

Ultime Notizie dalla rete : Non denuncia Su proposta della minoranza, consiglio comunale istituisce commissione turismo e attività produttive ... dove condividere idee e coinvolgere non solo le forze politiche ma anche le associazioni di ... per cercare di governare i problemi piuttosto che limitarsi alla mera denuncia. Questo metodo condiviso ...

Anziano derubato in casa da una finta coppia di nuovi vicini L'ho poi appoggiata sul tavolo, stupidamente non l'ho tenuta in mano e quando loro sono andati via ... Sono venuti a casa per farmi redigere la denuncia, sono stati molto gentili, mi hanno fatto tante ...

Mente su data nascita ma anno 'bisesto' non esiste, denuncia - Liguria Agenzia ANSA Offre del crack ad un poliziotto in borghese: denunciato pusher Prima ha concluso un “affare” con un cliente, poi, senza rendersene conto, ne ha proposto un altro al poliziotto in borghese che si era avvicinato per fermarlo. È successo ieri pomeriggio nei pressi d ...

Uno ruba frutta e verdura, altri gli indumenti: giovani denunciati 3' di lettura 31/07/2021 - Un giovane cittadino esteuropeo è stato denunciato pochi giorni fa per il furto aggravato di generi alimentari, nello specifico frutta e verdura, perpetrato ai danni di un’a ...

