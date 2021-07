Maria Angioni andrà a processo per il caso Denise Pipitone (Di sabato 31 luglio 2021) , a deciderlo è stata la Procura di Marsala. L’accusa è falsa testimonianza al pubblico ministero La Procura di Marsala ha deciso che Maria Angioni, l’ex pm di Marsala, che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, andrà a processo per false dichiarazioni al pubblico ministero. La notizia è accompagnata da un post su Facebook della stessa Angioni che spiega: “Per spirito di leale collaborazione con la Procura della Repubblica di Marsala ho chiesto di essere sottoposta a un nuovo interrogatorio, in data successiva ai giorni in cui avrò avuto la materiale ... Leggi su 361magazine (Di sabato 31 luglio 2021) , a deciderlo è stata la Procura di Marsala. L’accusa è falsa testimonianza al pubblico ministero La Procura di Marsala ha deciso che, l’ex pm di Marsala, che indagò sulla scomparsa della piccolaper false dichiarazioni al pubblico ministero. La notizia è accompagnata da un post su Facebook della stessache spiega: “Per spirito di leale collaborazione con la Procura della Repubblica di Marsala ho chiesto di essere sottoposta a un nuovo interrogatorio, in data successiva ai giorni in cui avrò avuto la materiale ...

