L'operazione Unicredit-Mps tra rischi e incognite (Di sabato 31 luglio 2021) Per uno scherzo della natura fu Andrea Orcel a consigliare ad MPS, nel 2007, di acquistare per nove miliardi l'Antonveneta. Oggi Orcel si trova alla guida di Unicredit e per uno scherzo del destino, questa volta tocca a lui comprarsi Mps-Antonveneta. Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Per uno scherzo della natura fu Andrea Orcel a consigliare ad MPS, nel 2007, di acquistare per nove miliardi l'Antonveneta. Oggi Orcel si trova alla guida die per uno scherzo del destino, questa volta tocca a lui comprarsi Mps-Antonveneta.

Advertising

JPMFIN : RT @scarlots: #Banche, gli stress test Eba promuovono in media le banche Ue, #Mps all'ultimo posto (e ciò aiuta a capire perché l'operazion… - scarlots : #Banche, gli stress test Eba promuovono in media le banche Ue, #Mps all'ultimo posto (e ciò aiuta a capire perché l… - infoiteconomia : Orcel (Unicredit): Mps? Operazione non prioritaria il 14 luglio (prioritaria il 29 luglio) - LupodiBrughiera : RT @Michele_Arnese: Le piroette mediatiche di Orcel (Unicredit) per celare il sì allo spezzatino (senza Npl e cause legale) di Mps https:/… - semeraro_g : RT @Michele_Arnese: Le piroette mediatiche di Orcel (Unicredit) per celare il sì allo spezzatino (senza Npl e cause legale) di Mps https:/… -