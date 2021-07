In orbita Eutelsat Quantum, primo satellite Tlc riprogrammabile (Di sabato 31 luglio 2021) E’ in orbita il primo satellite europeo per le Tlc completamente riprogrammabile mentre lavora nello spazio. Sviluppato nell’ambito di un progetto di partnership dell’Esa con l’operatore satellitare Eutelsat e il principale produttore Airbus, il satellite Eutelsat Quantum ha aperto con l’industria spaziale europea la strada ad una nuova generazione di ‘macchine’. Flessibile software-defined, il satellite Quantum sarà utilizzato dai governi e nei mercati della mobilità e dei dati, ed è stato lanciato a bordo di un Ariane ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) E’ inileuropeo per le Tlc completamentementre lavora nello spazio. Sviluppato nell’ambito di un progetto di partnership dell’Esa con l’operatore satellitaree il principale produttore Airbus, ilha aperto con l’industria spaziale europea la strada ad una nuova generazione di ‘macchine’. Flessibile software-defined, ilsarà utilizzato dai governi e nei mercati della mobilità e dei dati, ed è stato lanciato a bordo di un Ariane ...

