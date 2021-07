Ginnastica | Olimpiadi Tokyo 2021 | Finali di Specialità 1° agosto | ordini di rotazione Ci sono volteggio e parallele

(Di sabato 31 luglio 2021) Domenica 1°andranno in scena le primedialledi. Laartistica torna protagonista dopo un paio di giorni di riposo e all’Ariake Gymnastics Centre si assegneranno ben quattro titoli:asimmetriche per le donne; corpo libero e cavallo con maniglie per gli uomini. Si preannuncia grande spettacolo con tanti big pronti per regalare emozioni e dare la caccia alle medaglie. Imperdibile il duello tra la belga Nina Derwael e la statunitense Sunisa Lee sugli staggi. Da ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Eurosport_IT : Magnifiche le nostre ragazze! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ArtisticGymnastics - Eurosport_IT : CI AVETE FATTO SOGNARE! ?????? Solo un enorme GRAZIE alle nostre Fate! ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - Gin_Rog : che pompinoooooo... voglio la ginnastica artisticaaaaaa... sclero #Olimpiadi #Tokyo2020 #olimpicgames - rosatoeu : Tokyo 2020, Simone Biles cade a peso morto in allenamento: così l'atleta spiega i 'twisties'. La superstar della gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Olimpiadi

La scelta è stata comunicata dal team Usa dopo che la star dellaha raccontato i suoi ... Per l'americano è il quinto oro alle, il terzo qui a Tokyo. Ore 3.10 ATLETICA, OKAGBARE ...La superstar dellaUsa Simone Biles rinuncia ad altre due finali in queste. Per spiegare la sua difficile situazione, Biles ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la ritrae cadere ...Domenica 1° agosto andranno in scena le prime Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La ginnastica artistica torna protagonista dopo un paio di giorni di riposo e all'Ariake Gymnastics Cen ...Un paio di giorni e poi ci sarà l'ultima gara, l'ultimo atto dell'Olimpiade di Tokyo per Vanessa Ferrari (che con le compagne ha sfiorato il bronzo nella ginnastica artistica a squadre). Lunedì 2 agos ...