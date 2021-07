Fu sparato durante i festeggiamenti per sventare una rapina: dimesso dall’ospedale Antonio Alborino (Di sabato 31 luglio 2021) Napoli – È stato dimesso Antonio Alborino, l’assistente capo commissariato di Secondigliano rimasto ferito a colpi di arma da fuoco lo scorso 11 luglio. Fu sparato al Corso Garibaldi di Napoli, nel tentativo di sventare una rapina nella notte dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei. Fu sparato durante i festeggiamenti per sventare una rapina: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 luglio 2021) Napoli – È stato, l’assistente capo commissariato di Secondigliano rimasto ferito a colpi di arma da fuoco lo scorso 11 luglio. Fual Corso Garibaldi di Napoli, nel tentativo diunanella notte deiper la vittoria dell’Italia agli Europei. Fuperuna: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

kitten_alys : Solo io durante il ciclo (anche in estate): borsa d’acqua calda sul pancino e ventilatore sparato addosso. ?? #quelpazzoperiododelmese - Andrearatio : @oKolobos Quanto mi manca Pintor, frate Guido! Come quando ricordava il peso nell'aver sparato durante la Resistenz… - 0608Mery : @Daline1999 @fattoquotidiano In ogni caso è e rimane un terrorista con argento, bronzo ed oro! Ha sparato al cuore… - Leonard29909915 : RT @PercheCazzo: #Licata is the new Voghera È uno scherzo? Parrebbe di no. È successo di nuovo: durante una rissa, un consigliere comunale… - NiKRO76 : RT @PercheCazzo: #Licata is the new Voghera È uno scherzo? Parrebbe di no. È successo di nuovo: durante una rissa, un consigliere comunale… -