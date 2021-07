F1 GP Ungheria 2021, Gasly: “Contentissimo, qui è molto difficile sorpassare” (Di sabato 31 luglio 2021) “Sono Contentissimo del quinto posto e del mio giro. Ammetto di essere anche sorpreso di essere davanti a McLaren e Ferrari. Siamo in una buona posizione, inoltre Perez è molto vicino. Oggi abbiamo fatto una gran bella prestazione”. Lo ha detto Pierre Gasly dopo il quinto posto nelle qualifiche del GP di Ungheria. “Io non penso alla RedBull, ma provo a fare del mio meglio con la mia macchina. Sappiamo che McLaren e Ferrari sono solitamente più veloci, ma anche quanto è importante la posizione di partenza. Su questo circuito è molto difficile sorpassare, perciò sarà una ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Sonodel quinto posto e del mio giro. Ammetto di essere anche sorpreso di essere davanti a McLaren e Ferrari. Siamo in una buona posizione, inoltre Perez èvicino. Oggi abbiamo fatto una gran bella prestazione”. Lo ha detto Pierredopo il quinto posto nelle qualifiche del GP di. “Io non penso alla RedBull, ma provo a fare del mio meglio con la mia macchina. Sappiamo che McLaren e Ferrari sono solitamente più veloci, ma anche quanto è importante la posizione di partenza. Su questo circuito è, perciò sarà una ...

Advertising

SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 a Budapest. Alle 15 le qualifiche in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : #Formula3, vittoria italiana: a Lorenzo Colombo Gara-1 in Ungheria. I risultati #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : #Ferrari, cambio del motore per #Sainz: terza unità, non c'è penalità al GP d'Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - coldrexf7 : RT @SkySportF1: ?? La top 10 delle qualifiche a Budapest I risultati ? - panzerottoF1 : RT @mult1formula: ???? F1, GP DI UNGHERIA: 101ESIMA POLE PER HAMILTON Hamilton inizierà in pole position l’#HungarianGP, dietro di lui un ot… -