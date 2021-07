Esonero contributi autonomi e professionisti, domande all'Inps entro settembre 2021 (Di sabato 31 luglio 2021) Esonero contributi autonomi e professionisti, domande all'Inps entro il 30 settembre 2021. L’Inps ha prorogato dal 31 luglio al 30 settembre prossimo la scadenza della presentazione delle domande per... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 luglio 2021)all'il 30. L’ha prorogato dal 31 luglio al 30prossimo la scadenza della presentazione delleper...

Advertising

Ettore_Rosato : Finalmente operativo anno bianco contributivo per partite IVA colpite dalla pandemia. Ora possibile chiedere esoner… - FondazioneEnpam : Cosa c’è da sapere per usufruire dell’esonero contributivo Migliaia di medici e dentisti quest’anno potranno non p… - Profilo3Marco : RT @Ettore_Rosato: Finalmente operativo anno bianco contributivo per partite IVA colpite dalla pandemia. Ora possibile chiedere esonero per… - BottaroRosella : RT @Ettore_Rosato: Finalmente operativo anno bianco contributivo per partite IVA colpite dalla pandemia. Ora possibile chiedere esonero per… - CryptoItalian : @LaCastelliM5s @ClaudioDurigon @MEF_GOV forse é uno scherzo che il 20 agosto come dice @INPS_it si deve pagare sia… -