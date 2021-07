Cagliari, nuovo infortunio per Rog: resta a terra a lungo, preoccupazione in casa sarda (Di sabato 31 luglio 2021) preoccupazione in casa Cagliari per le condizioni di Marko Rog, il centrocampista croato che ha giocato quest’oggi da titolare contro l’Augsburg in amichevole e che era reduce da un lunghissimo stop per via di un grave infortunio al ginocchio. il giocatore è rimasto a lungo a terra dopo uno scontro di gioco a metà secondo tempo e ovviamente i sanitari non hanno voluto rischiare ed è scattata la sostituzione. La speranza è che l’uscita dal campo sia solo precauzionale e non si tratti di nulla di serio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)inper le condizioni di Marko Rog, il centrocampista croato che ha giocato quest’oggi da titolare contro l’Augsburg in amichevole e che era reduce da un lunghissimo stop per via di un graveal ginocchio. il giocatore è rimasto adopo uno scontro di gioco a metà secondo tempo e ovviamente i sanitari non hanno voluto rischiare ed è scattata la sostituzione. La speranza è che l’uscita dal campo sia solo precauzionale e non si tratti di nulla di serio. SportFace.

