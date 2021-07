Atalanta | 2 - 1 al Pordenone in amichevole

(Di sabato 31 luglio 2021) L'ha battuto 2 - 1 (1 - 1) il, in cui milita il suo ex giocatore della Primavera in prestito Cambiaghi, nell'disputata davanti a mille spettatori (nella Tribuna ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone - Cucciolina96251 : RT @CampiMinati: Ho guardato Atalanta-Pordenone, adesso vado su Mainz-Genoa, poi a QSVS per Nizza-Milan e Monza-Juve. Praticamente sto face… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone - napolimagazine : AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Pordenone

L'ha battuto 2 - 1 (1 - 1) il, in cui milita il suo ex giocatore della Primavera in prestito Cambiaghi, nell'amichevole disputata davanti a mille spettatori (nella Tribuna ...BERGAMO - L'torna a casa e supera 2 - 1 ilnell'amichevole giocata al "Gewiss Stadium" davanti a 1000 tifosi. Cominciano subito bene i ragazzi di Gasperini (che ritrova Malinovskyi e Freuler ) ...Ora la sfida con il West Ham. Non sono arrivati tanti gol, ma molte indicazioni per Gian Piero Gasperini. In amichevole l'Atalanta riesce a battere il Pordenone per 2-1 grazie ai ...Bergamo, 31 luglio - L’Atalanta si è imposta 2-1 nel test amichevole disputato contro il Pordenone al Gewiss Stadium, tornato a riaprire i cancelli dopo 532 giorni al pubblico pagante, seppur ridotto ...