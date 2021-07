Unicredit: Orcel, Mps opzione migliore e unica sul tavolo (Di venerdì 30 luglio 2021) "Mps è la migliore opzione e l'unica sul tavolo". Lo ha detto in call con gli analisti, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel. Unicredit è in trattativa per acquistare "una parte" ossia degli asset di Mps,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 luglio 2021) "Mps è lae l'sul". Lo ha detto in call con gli analisti, il ceo di, Andreaè in trattativa per acquistare "una parte" ossia degli asset di Mps,...

Advertising

AntonioBergami4 : RT @Comunardo: Per la seconda volta: Antonveneta a MPS l’aveva venduta lui… ?????? - pelias01 : RT @lauranaka: Sia chiaro che UniCredit di Orcel non vuole Mps in toto, patata bollente DOC. Vuole solo parte della banca E al netto di tut… - pelias01 : RT @lauranaka: UniCredit boom in borsa, il mercato brinda ai conti: da inizio anno Piazza Gae Aulenti ha sfornato 1,9 miliardi di euro di u… - GattaiGuido : @scarlots @petunianelsole @laelius ????? già lo stress test, avevo rimosso. cmq sarò malizioso e non so come funzion… - fisco24_info : Unicredit: Orcel, Mps opzione migliore e unica sul tavolo: 'Il perimetro è molto importante per semplificare l'oper… -