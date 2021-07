Un no-vax si aggira per Tokyo: è il nuotatore Michael Andrew: "Gira senza mascherina" (Di venerdì 30 luglio 2021) Il caso del nuotatore americano Michael Andrew, dichiarato no vax del Team Usa, continua a far discutere. Christine Brennan, commentatrice di ‘Usa Today’, Cnn e ABC News, ha tenuto a sottolineare sui social che, oltre a essere ‘no vax’, Andrew non mette la mascherina quando si presenta alle interviste del dopo gara e in tante altre occasioni. “Andrew - sottolinea la Brennan -, l’atleta di più alto profilo di Team Usa tra coloro che non sono vaccinati, rifiuta di mettersi la mascherina. Eppure ogni altro nuotatore americano che ho visto in questa settimana ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Il caso delamericano, dichiarato no vax del Team Usa, continua a far discutere. Christine Brennan, commentatrice di ‘Usa Today’, Cnn e ABC News, ha tenuto a sottolineare sui social che, oltre a essere ‘no vax’,non mette laquando si presenta alle interviste del dopo gara e in tante altre occasioni. “- sottolinea la Brennan -, l’atleta di più alto profilo di Team Usa tra coloro che non sono vaccinati, rifiuta di mettersi la. Eppure ogni altroamericano che ho visto in questa settimana ...

Advertising

HuffPostItalia : Un no-vax si aggira per Tokyo: è il nuotatore Michael Andrew: 'Gira senza mascherina' - pd_verona : Vaccini: Bigon (Pd), “Pericoloso il fenomeno no vax, libertà individuale non può essere sinonimo di irresponsabilit… -