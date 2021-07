UeD | Giacomo Czerny prende una decisione che sorprende tutti!

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’ex tronistaun’importanteriguardo la proposta che gli fece Maria De Filippi. donna.itAbbiamo conosciutonell’ultima edizione di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Il videomaker romano alla fine scelse la bella Martina Grado, preferita alla rivale Carolina Ronca. Nell’ultima puntata del Trono Classico, in occasione della sua scelte,ringraziò in particolare la conduttrice Maria De Filippi: il motivo era molto delicato. La storia d’amore con Martina Grado InstagramProsegue a gonfie vele la storia ...

Nell'ultima puntata del Trono Classico, in occasione della sua scelte,ringraziò in particolare la conduttrice Maria De Filippi: il motivo era molto delicato. La storia d'amore con Martina ...... nella stagione 2020/2021, accanto a Massimiliano Mollicone eCzerny. Alla fine del suo ... Nel video di presentazione adichiara di essersi fatta da sola e di aver lavorato fin da ...Nel dettaglio, durante il giorno in cui veniva registrata la scelta di Giacomo, Maria De Filippi rivelò pubblicamente di aver proposto al tronista di continuare a lavorare con lei nella prossima edizi ...