Tutta colpa dei giovani: ad In Onda va in scena il processo ai ragazzi per la nuova ondata Covid (Di venerdì 30 luglio 2021) Bassetti predica cautela: no al liberi tutti Interviene Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, che però cerca di sviare il discorso e spostare il mirino puntato sui giovani: 'Hanno vissuto possiamo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 luglio 2021) Bassetti predica cautela: no al liberi tutti Interviene Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, che però cerca di sviare il discorso e spostare il mirino puntato sui: 'Hanno vissuto possiamo ...

Advertising

NetflixIT : Se sentite un po' più caldo del solito è tutta colpa di queste foto in anteprima dalla stagione finale di LUCIFER - SbranaMaria : @RitaBorsatti @lvoir @tempoweb Naaa, tutta brava gente,…colpa dei magistrati cattivi … - bfogli1 : RT @tempoweb: Tutta colpa dei giovani. La #DeGregorio mette in scena il processo ai ragazzi per la nuova ondata #Covid #inonda #covid19 #il… - UglionoRoberto : @sluciani76 @Pol_Granata Contro Buongiorno, quindi uno molto buono. Ti dirò di più, da due anni seguo la Primavera… - CorradoRa79 : RT @MacProslo: @MMaXXprIIme Il greenpass ha anche degli effetti positivi: i vaccinati possono infettarsi tra di loro in tutta sicurezza e n… -