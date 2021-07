Tutelare l’immagine su onlyfans? il CEO Reputation Mnager Cristian Nardi rilancia a breve le regole potrebbero cambiare (Di venerdì 30 luglio 2021) lo scrive il prestigioso magazine che per fare soldi diventa facile grazie ad onlyfans, ma la questione della web Reputation dove si colloca in questo scenario? a dirlo è il CEO Cristian Nardi della privacy garantita che tutela l’immagine online di molte ragazze che nel web. è proprio il caso di della blogger inglese Carla Bellucci, 39 anni e madre di tre figli, è incinta e ha annunciato che trasmetterà live il prossimo parto sul suo canale di onlyfans. La piattaforma permette ai fan di “sbloccare” a pagamento contenuti inediti: così l’influencer si farà pagare circa 12 mila euro (10 ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 luglio 2021) lo scrive il prestigioso magazine che per fare soldi diventa facile grazie ad, ma la questione della webdove si colloca in questo scenario? a dirlo è il CEOdella privacy garantita che tutelaonline di molte ragazze che nel web. è proprio il caso di della blogger inglese Carla Bellucci, 39 anni e madre di tre figli, è incinta e ha annunciato che trasmetterà live il prossimo parto sul suo canale di. La piattaforma permette ai fan di “sbloccare” a pagamento contenuti inediti: così l’influencer si farà pagare circa 12 mila euro (10 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tut… - olosacris : Vi consiglio di prendere provvedimenti per tutelare l’immagine di una grande professionista come milly che nn merit… - CrapanzanoRobin : RT @Agenzia_Ansa: Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tutelare… - Against_Caste : @AnnalisaChirico La #legapiteca, scrive articoli e libri che non se li caga nessuno e galoppa con i #fascisti… - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tutelare… -