The Witcher: Monster Slayer conta già 1 milione di download in una sola settimana (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 22 luglio è stato lanciato sul mercato mobile The Witcher: Monster Slayer, il gioco di ruolo in realtà aumentata di CD Projekt che prometteva di espandere la mitologia della saga con un gameplay à la Pokémon GO. Ebbene, sembrerebbe che il lancio sia stato un vero successo. L'app, difatti, avrebbe già totalizzato un milione di download effettivi, la maggior parte dei quali effettuati in Polonia, Paese dove la saga ha avuto i natali ed è più nota. Ad ogni modo, comunque, le microtransazioni avute luogo provenivano per la maggior parte dagli Stati Uniti. Ricordiamo che Monster ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 22 luglio è stato lanciato sul mercato mobile The, il gioco di ruolo in realtà aumentata di CD Projekt che prometteva di espandere la mitologia della saga con un gameplay à la Pokémon GO. Ebbene, sembrerebbe che il lancio sia stato un vero successo. L'app, difatti, avrebbe già totalizzato undieffettivi, la maggior parte dei quali effettuati in Polonia, Paese dove la saga ha avuto i natali ed è più nota. Ad ogni modo, comunque, le microtransazioni avute luogo provenivano per la maggior parte dagli Stati Uniti. Ricordiamo che...

