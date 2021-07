Tfa sostegno 2021, tutti i bandi delle Università (aggiornato al 30/07) (Di venerdì 30 luglio 2021) In arrivo in questi giorni i bandi di selezione del Tfa sostegno 2021, destinati ai corsi di specializzazione sul sostegno organizzati e gestiti dai diversi Atenei. Ogni Università seguirà tempi diversi per l’espletamento delle prove, ad accezione delle preselettive che saranno svolte a livello nazionale a partire dal prossimo 20 settembre fino al 30 dello stesso mese. TFA sostegno 2021, 22 mila posti: attivo il VI ciclo, tutti i posti disponibili Vediamo ora nel dettaglio quali Atenei hanno già pubblicato il bando di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) In arrivo in questi giorni idi selezione del Tfa, destinati ai corsi di specializzazione sulorganizzati e gestiti dai diversi Atenei. Ogniseguirà tempi diversi per l’espletamentoprove, ad accezionepreselettive che saranno svolte a livello nazionale a partire dal prossimo 20 settembre fino al 30 dello stesso mese. TFA, 22 mila posti: attivo il VI ciclo,i posti disponibili Vediamo ora nel dettaglio quali Atenei hanno già pubblicato il bando di ...

UMG_Tweet : Bando di ammissione ai percorsi di formazione TFA Sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2020/21 - VI… - Antimosj7 : @VivyEbs Ti sei imbarcata nel TFA sostegno? - ProDocente : TFA sostegno, il VI ciclo non è l’ultimo. 90.000 i posti nel triennio 2021/24 - orizzontescuola : TFA sostegno, il VI ciclo non è l’ultimo. 90.000 i posti nel triennio 2021/24 - ProDocente : TFA sostegno VI ciclo, nuovi bandi: Palermo, UniNT Roma, Genova, Macerata, Bari [IN AGGIORNAMENTO] -