Temptation Island 9 | Stefano Sirena confessa di cosa si è pentito e dice la sua su Luciano Punzo

(Di venerdì 30 luglio 2021)non èdi nulla, o quasi. Il suo percorso a9 ha sancito la fine della storia con Manuela Carriero. La donna si è, infatti, lasciata andare tra le braccia del tentatorequando ha realizzato che la sua relazione col primo era finita ma dovevano solo entrambi arrendersi a questo epilogo. Eppure una consapevolezza ce l’ha. Ossia di aver usato nel confronti della sua ex parole troppo dure e pesanti ma, come ha ammesso lo stessoa Uomini e Donne Magazine, sono state dettate unicamente ...

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - zazoomblog : Jessica Mascheroni messaggi “violenti” contro i protagonisti di Temptation Island: «Crepa cess». Poi le scuse -… - ildandi_82 : È finito temptation Island a Milanello? - zazoomblog : Tommaso e Valentina un mese dopo Temptation Island: la tentatrice Giulia lo sbugiarda (VIDEO) - #Tommaso… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Arrivano le ultime news da2021. Riaperti i profili social dei protagonisti, chiusi per tutta la messa in onda del programma, ecco spuntare la prima foto della 'neonata' nuova coppia, composta da Manuela e ...Tommaso e Valentina un mese dopo: le rivelazioni Per chi ha seguito le prime due puntate di2021 sa perfettamente che la relazione sentimentale tra Tommaso e Valentina è terminata al falò di confronto. Ad un mese dalla fine delle riprese del reality show delle tentazioni la ...Temptation Island Manuela e Luciano, accuse: “Lui è pagato”. Il single napoletano risponde alle accuse mostrando la relazione a gonfie vele con la pugliese.Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo Temptation Island. Dopo l’ultima puntata, Jessica Mascheroni è stata travolta dalle ...