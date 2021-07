Tanti problemi Snapchat il 30 luglio: non funziona e si chiude, cosa fare (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sono seri problemi Snapchat in questa mattinata dell’ultimo venerdì del mese 30 luglio. A dire la verità le prime avvisaglie di malfunzionamenti per il social si sono verificati subito dopo mezzanotte ma a distanza di ore l’anomalia non sembra del tutto risolto. I problemi Snapchat odierni stanno interessando maggiormente i possessori di iPhone. In modo particolare, al tentativo di avvio dell’applicazione social, questa si chiude repentinamente, senza neanche avere la possibilità di procedere con login. A nulla valgono più tentativi in questa direzione e il riavvio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sono seriin questa mattinata dell’ultimo venerdì del mese 30. A dire la verità le prime avvisaglie di malmenti per il social si sono verificati subito dopo mezzanotte ma a distanza di ore l’anomalia non sembra del tutto risolto. Iodierni stanno interessando maggiormente i possessori di iPhone. In modo particolare, al tentativo di avvio dell’applicazione social, questa sirepentinamente, senza neanche avere la possibilità di procedere con login. A nulla valgono più tentativi in questa direzione e il riavvio ...

