Sostegno sì, anzi no. Lettera (Di venerdì 30 luglio 2021) Inviato da Carmen Totino - Scrivo questa Lettera per far presente la situazione mia e di molti altri docenti ai quali il Decreto Sostegno Bis non ha saputo dare una risposta decisa. Insegno nella Scuola Secondaria, sono precaria, ma abilitata, e in quanto tale inserita nella prima fascia delle GPS, che solo per quest’anno è destinataria di immissioni in ruolo con procedura straordinaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) Inviato da Carmen Totino - Scrivo questaper far presente la situazione mia e di molti altri docenti ai quali il DecretoBis non ha saputo dare una risposta decisa. Insegno nella Scuola Secondaria, sono precaria, ma abilitata, e in quanto tale inserita nella prima fascia delle GPS, che solo per quest’anno è destinataria di immissioni in ruolo con procedura straordinaria. L'articolo .

Advertising

pinksoccer024 : @AgataCentasso Sostegno da parte nostra. Purtroppo questo è ciò che accade quando fermenta male la mente di determi… - vale_casa : RT @CaterinaRomeo97: #TemptationIsland IO SONO CONTRO LE CORNA MA IN QUESTO CASO, MANUELA HAI TUTTO IL MIO SOSTEGNO, ANZI, HAI ASPETTATO TR… - CaterinaRomeo97 : #TemptationIsland IO SONO CONTRO LE CORNA MA IN QUESTO CASO, MANUELA HAI TUTTO IL MIO SOSTEGNO, ANZI, HAI ASPETTATO TROPPO - mario30101970 : RT @CtzMaurizio: @enniogiannascol @neuroniliberi Qualunque sia la posizione sul numero dei mandati, non avranno di certo il mio voto se pas… - LauraGio_75 : RT @CtzMaurizio: @enniogiannascol @neuroniliberi Qualunque sia la posizione sul numero dei mandati, non avranno di certo il mio voto se pas… -